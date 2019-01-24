引流導管遺漏在顱內　腦癌復發患者要再捱刀

醫管局公布新一期《風險通報》季刊，當中提及一名腦癌復發患者接受術後檢查時，發現有一條引流導管被遺漏在顱內，醫院發現事件4個月後，再為病人施開腦手術取走導管。季刊亦提及早前公布兩宗涉及伊利沙伯醫院的醫療事件，包括有孕婦催生期間心臟停頓及後死亡，以及有老婦照大腸導管錯插陰道，婦人須切輸卵管。



報告提及去年第3季共錄得24宗呈報的重要風險事件，當中包括21宗藥物事故及3宗錯誤識別病人身份個案。其中一宗個案涉及一名有腦癌病人。該病人於術後接受磁力共振掃描檢查，跟進腦瘤情況時，醫護從影像中發現一條疑為引流導管的物件遺留在病人顱內，懷疑較早前手術後沒完全移除導管。



醫護評估後認為該管留在體內導致感染的風險微，經病人同意，他們於4個月後再為病人開腦取出導管，並放置一條新導管以便引流腦脊液。報告指醫護沒有確認導管完全移除，且缺乏有關程序知識，有需要加強術後覆檢。



過去一年，公立醫院呈報了83宗「重要風險事件」，其中76宗涉藥物錯誤，以及7宗錯誤識別病人身份或資料。