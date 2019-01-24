政府拒擱置收緊綜援申請　泛民斥執迷不悟

政府下月1日起將申領長者綜援合資格年齡，由60歲上調至65歲，遭立法會跨黨派議員炮轟，及後政府一度「認衰」推出多項補鑊措施，向受影響綜援申請者補貼差額，惟泛民議員依然不滿，其中6人今日(24日)與署理特首張建宗、勞工及福利局局長羅致光等會面，但政府拒絕泛民所有要求，泛民憤而離席，並以「執迷不悟，不歡而散」總結是次會面。



社會福利界議員邵家臻表示，上周四(17日)立法會已通過檢討綜援的無約束力議案，但政府仍堅持不會作全面檢討，只會就入息上限、入息豁免等細項作修正，亦拒絕擱置收緊綜援方案。他指政府拒絕所有折衷方案，於綜援政策上寸步不讓，形容政府積極推動「關愛」是虛偽。



邵續稱，是次會面的收穫只有羅致光答允與邵、香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會、香港社會工作者總工會(即「三會一方」)會面，同時答允「自力更生計劃」申請表格的用字「唔好咁offensive(具冒犯性)」。惟他強調是次會面不是要求「改字眼」，而是要求政府擱置收緊政策，「不要再懲罰長者」。



議員張超雄質疑政府提出是次改動的基礎，政府唯一的數據是55至59歲申領綜援人士中有70%健康狀況欠佳，預計60至64歲情況更甚，故得出受影響人士(即健康)只佔少數的結論。張指政府原意是釋放勞動力，卻沒有了解受影響人士的工作經驗、教育程度等，狠批政府的政策不合理亦不理性。