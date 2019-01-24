警「遠征」冚2賭檔　拘19男女

港島總區反三合會行動組，根據線報經深入調查後，今日(24日)下午進行代號「遠征」的打擊非法賭博行動，突擊搜查北角春秧街75號一住宅單位，搗破一個釣魚機賭檔，檢獲2部釣魚機、約1,900港元現金、帳簿、遊戲卡及讀分卡證物。單位內7男1女(27至52歲)被捕，其中一名持香港身份證、有黑幫背景的泰裔男子(27歲)疑為主持，涉嫌「經營賭博場所」；其餘6男1女俱為賭客，涉嫌「在賭博場所內賭博」。



港島總區反三合會行動組第一隊主管范偉豪高級督察表示，涉事賭檔以區內街坊為主要客源，並從賭客中抽取佣金獲利，警方正進一步追查賭博集團幕後主腦，不排除有更多人被捕。



另外，今日下午約4時，西區警區特別職務隊及西區分區特遣隊，亦進行代號「遠征」的行動，突擊搜查皇后大道西522至530號一單位，搗破一個麻雀賭檔，檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、約6,400港元賭款和約400元水錢。行動中，一名姓黃(47歲)本地男子涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕，其餘4男6女(46至70歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。