潤記糖水：陰招虐老天怒人怨　林鄭管治班子極廢

政府不理全城鬧爆收緊長者綜援申請門檻，屈於民憤爆燈下，早前推出「就業支援補助金」，但這筆「補鑊金」仍未能平息風波。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要「潤一潤」這個弱腦政府，推出的政策不斷撞牆，從不用心去解決房屋問題及打擊變成治安毒瘤的假難民耗費公帑問題，反而機關算盡，耍陰招虐老及搵長者笨，外號「好打得」的特首林鄭月娥，其管治班子實質好廢。



政府決定2月1日起收緊長者綜援的門檻，申請年齡由60歲調高至65歲，稍為用腦的人都會知道，一下子收緊申請門檻，即時令2月打後原本符合申請資格的長者變成不合資格。實際上，日本上調公務員退休年齡也要分階段實施，難道林鄭月娥自覺政治智慧特別高，即使一炮過收緊政策也不會招民怨？



實際上，有關政策甫出台，政府旋即被鬧爆耍陰濕招搵長者笨，倒頭來政府偷雞不到，反而令民怨爆燈、天怒人怨，就連建制派都與反對派攜手不支持政府，港府屈於民意，於是推出「就業支援補助金」來補鑊，但長者仍然失去原本可以享有的多種不同津貼，還要長者作出尋找工作申報，無能力工作申報等才能領取那千多港元，而這筆「補鑊金」原本就屬於該等受助人，如此刁難長者，反映政府心地極差。



政府一向善財難捨、冤枉甘心，林鄭衰不起、死要面子，若要她主動撤回收緊長者綜援門檻，等同向全港宣布林鄭管治班子好廢呀，外號「好打得」的林鄭又怎肯承認自己「工作無能」？所以才整色整水，做了多場大龍鳳後也不肯撤回虐老政策，一個特首把長者福利當成施捨，政府有錯不認，簡直離譜。



最不堪的是，港官竟不用心去想想如何地盡其利解決房屋問題，亦不盤算如何打擊假難民，杜絕再在假難民身上狂燒數十億公帑，反而密底算盤搵長者笨，可見港官頭大無腦、腦大裝草。庸官不但是非顛倒，就連推出的措施亦沒配套、沒部署，收緊長者綜援門檻固然是撼頭埋牆，財政預算案「補漏拾遺」，更加是公認的愈補愈漏，甚至四電一腦回收計劃亦自暴其短，小型回收店，如何處理殘餘電子零件，竟然要等待環保署指示，結果導致廢電囤積，亂晒大龍，反映港官腦袋弱過弱雞。



讀者欲觀看《潤記糖水》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《東網電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網新推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



安裝「東網」APP

http://on.cc/redirect/oncc

