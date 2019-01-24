港大暫任首席副校長譚廣亨突請辭　王于漸接任

香港大學暫任首席副校長譚廣亨突然辭任，該職位將在4月1日起，由港大經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪基金教授(政治經濟學)王于漸接任。而王曾於2004至2010年徐立之擔任校長期間，出任首席副校長。



香港大學學生會刊物《學苑》今日(24日)報道，譚的首席副校長委任任期原至2020年結束，不過他近日突然辭任，暫時未知原因，並由王接替其職位，有關安排將在下周二(29日)的校委會會議通過。



譚在2015年的副校長任命風波中，獲校委會任命為「暫任首席副校長」，直至港大招聘到新任首副為止，惟至今該職位仍由他出任，一度惹來他會「坐正」首副一職。港大發言人曾稱，在尋覓和遴選首席副校長的過程中如果未有合適候選人，程序會暫停待適時再啟動。



《學苑》引述港大學生會會長黃程鋒指，早前教務委員會會議曾提及譚於本月離任，惟之後校長張翔表示未知相關的決定是否屬實。黃認為，由王替代暫任首副一職做法不理想，學生會期望校方盡快重啟首席副校長的任命程序。黃希望在下周二的校委會中，校長及校委會可交代何時重啟遴選工作。東網就此事向港大查詢，暫未有回覆。