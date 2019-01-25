探射燈：線人開支如黑洞　議員批乏監察問責

警方調查涉及毒品以至有關黑幫的種種罪案，不時派出臥底警員「無間道」式滲入犯罪集團，甚至透過線人「攞料」協助破案。而近年警方撥作包括「線人費」在內的「酬金及特別服務」開支，每年平均約有8000多萬港元，惟開支性質機密，立法會議員多次查詢都無法得知當中細節，如同黑洞。



「我每年問兩個數breakdown，有幾多配備，唔係人工開支，而係買一啲物品或租金，畀兩個大數我先啦，佢都唔肯，所以跟住問任何嘢佢都唔會答你啦，都係一個黑洞。」立法會議員涂謹申認為，該開支應要有某一種形式的問責，他舉例如在美國，若有很秘密開支，國會會成立小組和委員會監察，但「香港就乜都冇」。



而2018年警隊新財政年度將預留1.4億港元，以支付機密性質的酬金及服務開支，有關撥款較對上一個財政年度增加60%。保安局早前解釋，「酬金及特別服務」撥款開支包括打擊恐怖主義活動、嚴重罪案、毒品罪行及保安事宜等，有關項目過去14年一直維持在每年8000萬港元水平，同期累積通脹超過40%，稱今次增加是應付在通脹下的有關支出。