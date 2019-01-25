探射燈：過往放軟手腳　近年屢破大案　學者促廉署調查

警隊前高層疑充當保護傘，包庇黑幫「毒」行。警方早前公布的罪案數字顯示，2018年搜獲毒品數量較2017年同期急升，其中受年輕人歡迎的毒品升幅尤其明顯。翻查資料，自警方高層近年出現人事變動後，搜獲毒品便持續攀升，近期更屢破大型毒品案。有學者及關注團體質疑，過往或有警隊高層人員擔任黑幫保護傘，故「放軟手腳」致緝毒不力，當中甚至涉及收受利益，與黑幫同流合污，促請廉政公署介入調查。



本地黑幫過去背後一直被指有極高級警務人員關照撐腰，在包庇下肆無忌憚從事違法行為，其中販毒更是黑幫的主要收入來源，過往警方甚少搗破大型涉毒案。但相關情況近年隨着警隊高層接連有人事變動而有明顯改變。



自2016年起，警方破獲的嚴重毒品罪案有所回升，行動中搜獲的毒品數量亦飆升。根據警方公布的數字，2015年警方及海關合共搜獲逾1465公斤毒品，包括海洛英、大麻、可卡因等，至2017年，相關部門合共檢獲逾2150公斤毒品，上升逾46%。其中以檢獲的大麻上升最顯著，由2015年的130公斤，急升至2017年的1378公斤，升近10倍。檢獲的忘我類毒品數量同樣急升，由2015年的2848粒，增至2017年的9973粒，升幅達2.5倍。



2018年警方繼續嚴打毒案，毒品調查科更曾於6日內連破2宗巨額毒案，4月26日先於屯門檢獲市值高達3300萬港元的33公斤可卡因，及至5月1日，又在大角咀搗破自2015年後最大宗毒品案件，檢值約6000萬港元、合共95公斤的懷疑可卡因及氯胺酮。總結2018年首10個月，警方及海關檢獲的毒品數量持續上升，當中備受年輕人追捧的多種毒品檢獲數字都較2017年同期飆升，例如冰毒有約143公斤，較2017年同期增加1.1倍多；K仔有112公斤，增幅達1.4倍；可卡因有約254公斤，增幅約30%；忘我類毒品更有約1.1萬粒，數字大幅飆升8倍。



另外，粵港澳三地警方於2018年5月開展反罪惡行動「雷霆18」，亦重點打擊涉毒案件。為期3個月的行動中，香港警方共檢獲總值8990萬港元毒品，當中最多是可卡因，有47公斤、其次為大麻，有37.2公斤，另有多人因藏毒等罪行被捕。而在9月初，警方再破市值逾千萬元的毒案，在上水區一個私人屋苑單位外截查兩名男子，於其中一人身上及該屋苑一單位內，檢獲一批懷疑可卡因及製毒工具，毒品總市值約1530萬港元，相信已成功搗破一個懷疑製毒工場。



「近年吸毒嘅人數無大改變，警隊投放於打擊毒品嘅資源亦相若，但警方早幾年檢獲毒品數量較少，無理由以前係太平盛世，情況相當唔尋常。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，毒品罪行多牽涉黑幫，不排除過往有警方高層與黑幫人士「過從甚密」及同流合污，因而「放軟手腳」，甚至擔當對方保護傘，令過往警方緝毒數字偏低，亦予人「係咪以往嘅能力較低」。他認為事件或涉有人收受利益，建議廉署研究是否需作出調查。



廿三萬監察發言人王國興指，檢獲毒品大增情況不容忽視，認為警方嚴打毒案如有效果，檢毒應逐年下跌，但現況就說明問題仍然嚴重，雖然不能說警方「冇做嘢」，但「睇唔到警方打到啲咩大毒梟」，只是捉到「魚毛蝦仔」，加上假難民涉毒，包括販毒及運毒情況不斷增加，會令人有打擊罪行成效不彰之感。