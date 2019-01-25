蓬瀛仙館建館90周年　年三十晚首設上頭炷香

上「頭炷香」祈福是新春傳統，今年是蓬瀛仙館建館九十周年，將首次於年三十晚(二月四日)開放予公眾入內上頭炷香。信眾於當晚九時三十分開始，可依指示進入館內排隊，踏入子時(晚上十一時正)，即可輪流到三聖大殿前上香祈福。館方提醒，為免造成混亂，當晚會為信眾準備清香，信眾毋須帶香前來，現場會有分流管制措施疏導人流，預料有六千至七千人到場。



蓬瀛仙館今年首辦「己亥年迎春接福獻頭香」活動，將於年三十晚上九時三十分開始。當踏入子時，館內經師會於三聖大殿舉行儀式，信眾可輪流到大殿前上香祈福。館方當日除向信眾準備清香，也會派發已開光並內含賀年祝福語的拜頭香紅包。



蓬瀛仙館理事長梁德華指，已準備足夠的香屆時派予信眾，現場不設點香設備及求籤區，信眾只需帶同善心到場，誠心上香即可。當晚館內停車場及附近停車場暫停開放，館內亦會增添燈火照明及安排指定路線「一邊上、一邊落」，冀有序分流人群。



傳統要「爭上頭炷香」，到底是否新年第一個向神明上香的人會更受庇佑？梁德華解釋並非如此，又指「頭炷香」是以個人為單位，即每人每年第一炷向神明敬獻的香，亦非愈早上香愈好，即使年三十晚沒有空，信眾留待年初一、二上「頭炷香」亦可。