港大開辦環球衞生學士課程　會到世衞實習

香港大學將於二○一九學年首開環球衞生及發展文理學士課程，結合多個學院及研究所的課程，學習公共衞生、法律、經濟知識。學生更有機會到著名國際組織，例如世界衞生組織、聯合國基金會等海外機構進行半年的實習。文科或理科生均可報讀，料首年招20至25名學生。



新發現傳染病令全球衞生議題更複雜，港大公共衞生學院院長福田敬二表示，新課程可讓學生同時接觸不同範疇的科目，包括修讀由法律學院、理學院提供的課程，同時亦學習經濟及金融、國際關係、政治等課題，他期望課程可培養應對全球議題的未來領袖。



哈佛大學公共衞生學院前院長Barry Bloom早前亦獲港大邀請，與高中生交流環球衞生與發展，他以自身經驗為例，指同學在漫長的學習過程中會逐步深入鑽研專科知識。因此在大學初期時應多接觸不同的學科知識，發掘自身興趣及潛能。



被問到醫療系統的資源短缺難發展，Bloom指現時不論發展中或已發展國家，醫療衞生資源都有限，各地政府應以發展康健管理為主，而非不斷興建醫院。他又關注現時社交網絡有部分訊息宣揚反疫苗，他認為有關情況會影響公共衞生，不應繼續。