遭冒簽支票擸走300萬　男客：東亞存款毫無保障

由李國寶出任主席兼行政總裁的東亞銀行，有男客戶聲稱先後三次遭人冒簽支票，共提走三百多萬港元存款，其中一次更是他向東亞銀行反映問題後才發生。事主向東亞銀行投訴超過一年，銀行仍未交代或作出賠償，昨日他親赴中環的東亞銀行總行與職員理論，期間驚動警方到場。事主直斥在東亞存款毫無保障，質疑稱︰「銀行出錯，點解我要自己孭？」東亞銀行發言人指，由於警方已調查事件，因此不便評論。



從事貿易生意的受害人阿意(化名)稱，他二○一七年發現其東亞銀行戶口的金額出問題，檢查後發現有兩張手寫日期為二○一七年一月的支票被兌現，金額分別為約二百一十六萬元及約九十六萬元，收款人名字是他的一名前員工，懷疑自己的東亞支票簿被對方盜去，再冒簽支票取走存款。



阿意指有關的支票是冒簽的，涉事支票上簽名部分有四個字，與他在東亞銀行的紀錄、只有三個字的簽名樣式不一致，已即時向東亞銀行投訴，質疑銀行為何簽名不符仍可兌現支票。他聲稱職員當時支吾以對，只說：「個簽名有部分一樣都會過數。」他感到非常不滿，要求銀行賠償及徹查，銀行承諾會加倍留意其戶口情況。然而同年十二月，阿意的戶口再被同一人以同一方式提走了三萬元，他再次向銀行投訴。



不過，他引述職員指因曾「有三百萬都兌咗，細額就自動幫你過埋」，而這次是他向東亞的投訴科作出投訴後，東亞事後承諾徹查及賠償，惟銀行跟進兩次之後就再無下文。由於東亞過去一年都未有向他交代結果，阿意昨日親赴德輔道中東亞銀行總行與職員理論，期間更報警，多名警員到場處理。他直指對東亞銀行感到不滿，稱支票上簽名樣式與行方紀錄不同，質疑銀行出錯，為何戶主要自行負責。



警方發言人指，去年二月十四日接獲一名男子報案，指其銀行戶口疑被前生意夥伴提取了三萬元，警方經初步調查，案件列盜竊，交觀塘警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。