東方日報A1：政府監管不力　倫敦金又呃6億

活躍逾兩年的跨境倫敦金詐騙集團，招攬年輕人做經紀隨機搵客，自詡投資戰績彪炳又對客人噓寒問暖博好感，再游說投資倫敦金授權經紀「操盤」，最終客人投資全數泡湯。一六年中至去年下旬，至少七人被騙逾六億二千萬元，有本地隱形富豪因多次「揼水」冀收復失地，被騙逾億元成最慘苦主。警方去年十月起調查並鎖定該詐騙集團，至本周二共拘十四人包括主腦、公司董事等，另凍結一個銀行戶口約二億二千萬元。警方指今次破獲歷來最大宗倫敦金詐騙案，相信仍有其他受害人。「廿三萬監察」發言人王國興狠批政府監管不力，倫敦金騙案只會愈揭愈多，損失金額亦只會屢創新高。



去年十月，警方接獲一名男子報案，指懷疑墮倫敦金騙局，東九龍總區重案組接手跟進，經情報分析及深入調查後，鎖定一個運作逾兩年的有組織跨境倫敦金詐騙集團，相信與一六年六月至去年十月間，發生的至少七宗騙案有關，七名受害人分別來自香港、台灣、加拿大、澳洲及新西蘭，涉款共約六億二千九百萬元。



當中最大單一損失金額的受害人，據悉為一名八旬本地隱形富豪，他在騙徒不斷游說、吹噓投資倫敦金及其他投資產品易搵大錢下作大額投資，惟當獲悉投資虧本後，因相信騙徒可助他迅速回本而不斷「揼水」，結果前後過數至少十次，損失共超過一億元。



去年十一月至本周二，警方先後展開兩輪代號為「冰極」行動，突擊搜查全港多個地點，包括詐騙集團在東九龍的海景辦公室，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕十二男二女（廿至七十二歲），當中包括詐騙集團主腦、交易經紀、公司前任及現任董事、收款戶口持有人等，部分被捕人士來自內地或新加坡。行動中檢獲電腦、手機、手錶、銀行卡及人民幣現金等。同時，警方透過反詐騙協調中心，凍結一個銀行戶口約二億二千萬元。



警方初步調查顯示，詐騙集團主腦利用公司名義開設倫敦金投資公司，招攬年輕經紀及安排存款戶口，經紀以電話Cold Call及微信、Fb等社交媒體隨機搵客，不但自稱投資經驗豐富，又對客人噓寒問暖，取得信任後再爭取時間相約見面，以「低風險、高回報」、有止蝕位控制風險、公司規模大及有多名專業分析師坐陣等，誘騙受害人簽署授權文件，把款項存入公司戶口或個人戶口，讓經紀全權操作戶口投資倫敦金及其他投資產品。



不過，受害人其後卻獲告知投資失利輸清光，繼而被游說加碼回本，最終卻血本無歸，部分款項曾被用作高頻交易，部分卻在沒有交易下不翼而飛。警方相信行動已搗破歷來最大宗倫敦金詐騙案，相信案中仍有其他受害人，因此涉款總額料會增加。



警方指出，倫敦金及貴金屬買賣俱不受《證券及期貨條例》規管，故證監會並不能就倫敦金公司運作或經紀操守作監管或發牌。但若案件牽涉欺詐及訛騙行為，將受《盜竊罪條例》規管，最高刑罰為監禁十四年。根據數字，一七年警方共破獲十九宗倫敦金騙案，涉款逾二千萬元，拘捕四十人；去年一月至十月，警方已拘捕二百卅三人，分別涉及十四宗倫敦金騙案，涉款逾二億元。



警方提醒市民，倫敦金是複雜且高風險的投資工具，市民投資前應詳細了解產品及公司背景，並選擇獲監管公司發牌的銀行及金融公司進行買賣，簽約前應徹底了解條款細則，投資後亦應定期查閱交易紀錄，若發覺可疑便應立即通知警方。無論在任何情況下，市民都不應該向第三者、包括投資公司及經紀，透露網上交易用戶名稱及密碼。