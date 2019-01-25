Dr.東：霧霾天十分鐘中招　空氣污染誘發結膜炎

空氣質素差除加劇呼吸道毛病，更要當心污染物「抽水」，誘發乾眼症及結膜炎。一名女士早前「霧霾天」逗留戶外僅十分鐘，雙眼已狂流眼水兼刺痛，求醫證實患上結膜炎，結膜更有被刮損情況。眼科醫生指，空氣污染物除會抽乾淚水，破壞眼睛油水平衡，產生的異物感更令人不自覺用力捽眼，結果愈捽愈傷。



眼科專科醫生譚德祐表示，空氣污染嚴重季節，因眼疾而求醫個案會較其他季節多兩成。空氣污染物中的碳化合物、懸浮粒子、氧化硫、氧化氮及鉛會直接接觸到眼睛表面，令角膜或結膜變得乾澀及有異物感，導致結膜炎或角膜炎。一旦不斷捽眼，異物重覆與角膜或結膜磨擦，就會形成裂痕及留疤，影響視力。



本月初曾有數天空氣污染水平嚴重，當時有一名六十歲女士外出十分鐘已導致眼睛嚴重不適需要求醫，可見空氣污染對眼睛傷害來得快速。譚提醒，空氣污染嚴重時應減少逗留戶外時間，免眼睛受傷害。



若不肯定是角膜或結膜受損，醫生會用眼科裂隙燈輔以顯影劑檢查受損部位，然後用眼藥水治療。患者亦可佩戴一種藥用隱形眼鏡修復受損角膜或結膜，但需連續戴一星期，期間無需脫下。譚指，角膜炎或結膜炎除了由空氣污染誘發，女士卸妝不徹底或常戴隱形眼鏡，尤其俗稱「大眼仔」的有色隱形眼鏡，染料或雜質可傷害眼睛，令雙眼更易發炎。



至於空氣污染加劇乾眼症發作原理，是因污染物會影響眼睛油水平衡，加快淚水流失，長期戴隱形眼鏡或專注觀看電子屏幕等都是誘發因素。醫生一般會處方藥用眼藥水紓緩症狀，對於最常見的瞼板腺功能失調導致乾眼症，可用導溫的熱脈動治療（VTP）改善油脂腺堵塞情況，增加油水分泌。



醫生一般會用「淚液分泌檢查」判斷病人眼乾程度，正常人淚液分泌量會沾濕試紙達十毫米，若少於五毫米已可界定為乾眼症。譚不建議市民自行在坊間購買眼藥水，因部分眼藥水含類固醇、防腐劑或抗生素，長期使用類固醇可致青光眼。他建議空氣污染時減少逗留戶外時間，免眼睛受傷害。





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