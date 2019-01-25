兒科病房情況如戰地醫院　何栢良：應早一周停課

今季流感爆發個案集中在幼兒，政府終宣布全港幼稚園及幼兒中心明日(26日)起全面停課提早放農曆年假。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(25日)出席電台節目時表示，過去兩周兒童感染流感情況已達去年的嚴重程度，可預料疫情會持續嚴峻，故以漸進式安排，即學校在4日內錄得3宗或以上流感個案便應停課，對紓緩疫情未必有效，認為政府應果斷地提早一周宣布停課。



他續指，甲型流感病毒對兒童影響尤其大，醫院兒科入住情況破過去5年紀錄，0至6歲嚴重個案亦創新高，有同事指病房情況十分惡劣，形容似身處戰地醫院，部分急症室輪候時間亦達8小時，所以全港幼稚園停課能夠針對性防止流感病毒擴散。



他又認為，政府只以百分比方式公布兒科及內科病房入住情況做法不夠清晰，難以反映實際擠迫問題。



對於有巿民批評當局未為幼稚園學生安排注射流感疫苗。何回應指，政府花約10年時間推行小學到校疫苗注射計劃是過於慢熱，認為應先將計劃擴展至所有幼稚園，又建議政府成立「應對季節性流感督導委員會」，負責所有流感注射工作及加強家長教育，也需要制訂社區注射指標，如以70%小學及幼稚園學生注射疫苗為目標。