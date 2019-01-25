男子大帽山頂昏迷　手機無信號友跑落山報案救唔番

【11:32】據悉，猝死男子從商，自己經營舖頭，愛好攝影，並且在網上攝影群眾相識了一批志同道合的龍友，已多次隨他們四出登山取景拍攝。事發時，事主暈倒期間，其中一名友人留在山上陪伴，另一名友人則因手機無信號，跑落山求助，消防亦透過手機教他為事主急救。



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大帽山雷達站男子行山猝死。今早(25日)8時55分，一名26歲攝影發燒友，偕同兩名友人到大帽山行山，並到山頂雷達站拍攝雀島，當途至近雷達站時，事主突然暈倒，同行友人見狀大驚，立即報警求助，召救護車將事主送院搶救後，惜告不治。警方正調查事件。



據悉，事主今晨與友人到大帽山觀賞風景，期間沿大帽山旅遊中心閘口往雷達站步行約10分鐘後突然暈倒，友人擬報警時發現手機沒有信號，遂沿路向山下跑，約5分鐘後終成功報案，救護車稍後到場將事主送院。



大帽山雷達站亦是「打卡」熱點，是香港最高的山峰海拔957米，不少遊人專程到來拍攝雲海及日出美景，冬季嚴寒氣溫下亦有不少市民登山觀霜，2016年1月初曾發生嚴寒結霜，數以百計市民前往觀霜，結果逾百人被困，須由消防上山拯救事件。