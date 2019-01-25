幼園突被停課活動煞停　校長：安排有少少倉卒

香港流感肆虐，逾30%幼稚園更被攻陷，政府昨(24日)宣布全港幼稚園及幼兒中心明日(26日)起全面停課。小朋友提早放年假，有幼稚園校長表示精心準備了不少與新年有關的活動，因突然停課而要煞停，雖感可惜但理解安排，又稱對學業影響不大，「最主要少咗返學機會」，亦不會增加功課量。



位於上水古洞村的上水培幼幼稚園今早(25日)如常上課，不少學童戴口罩回校，進校門時亦有老師為學童量度體溫及噴消毒酒精搓手。校方安排教師到課室為學生講解為何停課，並播放洗手教育影片，有學童指知道流感情況嚴重，笑指怕把細菌傳染別人，會戴口罩回校。



校長陶小鳳表示，為迎接新春，本來準備了不少活動，並計劃於下周開始，安排在操場舉行年宵活動，亦有小朋友近日練習醒獅表演，「我叫咗佢哋嗰日着晒最靚、過新年嘅衫返嚟，佢哋而家都有啲失望」。她指出，全校師生兩周前已為新年活動準備，包括製作手工「賀年桔」、賀年標語及遊戲道具，亦在校舍布置新年裝飾等，「本來諗住今日派通告通知家長，無辦法，留番下年用。」



陶續稱，昨有家長致電表示停課太急忙「話仲要返工喎」，而學校有70名全日班學生，放假前需要取回被鋪回家清洗，昨突然宣布停課，「安排會有少少倉卒」。她表示，學校下周仍會開放，全體老師都會回校，若家長無暇照顧子女，亦可回校。



家長黎先生對停課感驚訝，稱「諗唔到嘅」，不少安排要提早，「但理解嘅、唔係大問題」。他指女兒知道提早放假後未感興奮，笑言女兒喜歡到學校玩，「有啲唔明點解停課」。