平治2毒男遇查　撞警車衝燈失事被擒3警傷

兩毒男駕駛平治遇警截查，撞警車衝閘衝燈失事，落車逃跑被擒。昨晚(24日)9時許，刑事調查隊探員駕車在秀茂坪邨秀緻樓一迴旋處，發現一輛可疑平治房車，2名探員於是上前擬截查時，車上2名男子拒絕落車，探員於是取出伸縮警棍擊向車窗，但平治司機突然踩油，撞向前方探員車後，再倒車圖撞向一名探員，2名探員閃避時跌倒受傷，平治撞毀路邊一石柱後，沿秀豐街逃走，期間更撞毀秀華樓停車場的車閘逃向秀茂坪道。



平治沿秀茂坪道往順天邨方向行駛，至秀明道交界時，涉嫌衝燈與對面線駛至的一輛掛「P」牌七人車相撞，平治猛撼七人車後失控剷上行人路，狂撞花槽石壆始停下，車上2男子即時落車逃走。探員追至亦下車展開追捕，2人分頭逃跑，一人跑到協和街時，將一個袋掉在附近溝渠，探員追至聯合醫院外將該名姓蔡(27歲)平治司機制服，並在掉棄的袋內檢獲12克冰及6克霹靂可卡因毒品。



另一名男子則逃至秀茂坪道旁公園被探員制服，在該名姓張(22歲)男子身上檢獲17,000港元現金，探員其後將2人押返現場調查，並召來警犬協助搜證，蔡及張涉販毒被捕。



意外中，被撞「P」牌七人車的姓林(62歲)司機，及3名探員同告受傷，需送院治療，案件由交秀茂坪警區重案組跟進。