政Whats噏：食衞局涉379申訴　成政策局之冠

立法會唔單止討論法例同埋議案，仲有個申訴部處理市民對政府措施或政策不滿嘅申訴。根據立法會2017/2018年嘅年報，申訴部收到涉及食物及衞生局嘅個案有379宗，成為咁多個政策局同埋政府部門之冠，比2016/17年度仲多咗300宗添。跟接排第二嘅就係運輸及房屋局，有172宗，而排第三就係發展局，有95宗。



申訴部收到涉及食衞局嘅個案，主要係關於食環署跟進冷氣機滴水問題、同埋實施對進口蔬果安全嘅監控制度成效不彰，申訴部亦已經向當局書面轉介或開會提出個案。至於運房局方面，常見嘅個案都係同廣深港高鐵香港段一地兩檢安排、定額罰款條例等有關。而發展局方面，主要投訴個案係關於東涌新市鎮擴展嘅填海及前期工程、中環海濱活動空間舉辦以成人為主題嘅嘉年華會等。



去年度申訴部接獲1699宗新個案，而喺本年度會期內處理同埋完成嘅個案就有1851宗，相比2016/17年各自都少咗逾2500宗。除咗以上3個政策局，申訴部所接獲涉及房屋署、運輸署、保安局同埋社會福利署嘅投訴，都分別起碼有50宗。