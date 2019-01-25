基層團體年卅晚起辦新春墟市　38檔主售拿手小食

送狗迎豬，團體關注綜援低收入聯盟、撐基層墟市聯盟等組織將於下月4至6日(年三十晚至年初二)於長沙灣保安道遊樂場舉辦新春墟市，38檔基層檔主將烹飪拿手小菜，如關東煮、喳喳、串燒、鹹豆花等食物及甜品。



檔主之一陳先生將售賣串燒，他指家人以往是售賣串燒的小販，礙於租金及營運成本問題，未能繼承家族生意，幸有團體舉辦墟市，可讓他有機會再次以自家製醬料等製作串燒，預計今年生意額與上年相若，約4000至5000港元。



撐基層墟市聯盟組織幹事張延指，過去半年曾申請舉辦墟市，但多次被不同政府部門拒絕，卻不獲任何解釋。重現街道熟食文化關注組組織幹事范沛縈補充，團體有多次申請舉辦墟市的經驗，但各部門要求不一，規則每次不同，反映基層組織舉辦墟市仍有一定困難。



團體促請港府落實「五區十市方案」，即按立法會5個選區作基礎，每區選一個地方作年宵市場，並可於年初一至三期間舉辦熟食墟市，相信可為市民營造節目氣氛，更可為基層提供短暫經濟支援。團體又要求當局設立墟市諮詢委員會及墟市專員，專門處理墟市申請及制訂相關政策。