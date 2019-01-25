食安聆訊食衞局正副局長齊無影　帳委會轟不可接受

立法會帳目委員會今日(25日)就食物進口管制的相關審計報告展開公開聆訊，委員會主席石禮謙甫開會就炮轟食物及衞生局局長陳肇始及副局長徐德義未有出席聆訊，尤其是徐德義更未有向委員會解釋不出席原因。



石批評，沒有一個食衞局的政治問責官員出席聆訊是不可接受，認為主席有權取消會議，但考量到撰寫報告需時及以免浪費其餘議員的時間，故照常開會，強調若果當局不合作，委員會則無法在3個月內完成聆訊及撰寫報告。



立法會議員何俊賢也指出，三次會議中，第一次由局長出席，第二次由副局長出席，至今次兩位也不出席，是否顯示當局不重視帳目委員會？他明白目前流感議題重要，但帳目委員會亦有必要上來交代，促請當局重視。



另外，何指出有食物進口商以同一張衞生證明書申請多張食品進口許可證，其後又申請註銷，質疑是否為逃避實物檢測程序。食物環境衞生署食物安全專員何玉賢解釋，進口商申請註銷許可證有很多原因，例如船期問題等，若進口商再以同一張衞生證明書申請許可證，會在相關證件上作記號，有關批次的進口食品將同樣要接受實物檢測，強調無法利用多次申請或重新申請許可證，逃避檢測程序。



批發及零售界立法會議員邵家輝表示，署方容許進口商申請多張許可證做法，質疑有人會濫用申請機制。