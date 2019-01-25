網民熱話：怪男疑商場育嬰室小便　網民：成間房都臭　

為了方便媽媽照顧小朋友，不少商場都會設立育嬰室，但過往不時發現有人違規使用。近日有網友在銅鑼灣一個大型商場內，目擊一名怪男獨從育嬰室走出，事後發現房內地上和櫈上都滿布尿液，懷疑有人在育嬰室內小便，事件令不少身為媽媽的網民非常憤怒，認為應該嚴懲。



今日（25日）早上9時許，網民Renee Wong在Facebook發文，怒斥一名男子濫用商場育嬰室。據Renee的貼文，早上她上班時發現有人正使用育嬰室，當她敲門的時候，育嬰室傳來一把男聲，但並未聽到嬰兒聲。



正當她心生疑慮，打算拍下影片時，一名身材肥胖的中年男子突然步出。Renee進入育嬰室一看，發現育嬰室內烏煙瘴氣，整間育嬰室充斥着惡臭，「成個地下都係尿，櫈上面全部都係尿！個枱面全部都係紙巾！間房臭㗎！仲要鬧返我轉頭，點解會有呢啲黐線嘅人㗎？認住呢個男人呀！以後啲小朋友點用？」而從Renee上載的影片可見，涉事男子離開育嬰室時，神情囂張，更一度回頭喝罵Renee。



貼文短短兩個小時內，獲得了過300次分享，不少人大表憤怒，紛紛炮轟該名男子：「太可惡啦，好卑鄙，不敢想像會有人做到呢啲行為」、「有無搞錯！要變態都唔好搵育嬰室，唔該！」有身為媽媽的網民更表示擔心：「好Ｘ街呀！都唔知會唔會有變態佬裝偷拍」、「從來都冇諗過有人會咁，以後去育嬰室好擔心」。東網正就事件向涉事商場了解詳情。



網民有話說：



Ho Ho HO：佢係咪喺入面打Ｘ機？



Fayfay Chan：廣傳呢個垃圾佬，無恥



Henry Chau：雖然係煩，但支持育嬰室要商場職員開門先用得！



Tak Tak Wong：可能人哋前後都失禁，去裏面換片



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