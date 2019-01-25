港司法效能得分大跌　學者批鄭若驊未公正處理UGL案

美國傳統基金會發表「2019經濟自由度指數」，其中香港在「司法效能」得分大跌9分，由去年的84.3分跌至今年75.3，分析指香港司法獨立，但中央對《基本法》作最終解釋的權利，令香港終審法院權力受到限制。有香港學者分析，分數下跌或與香港近年的司法亂象有關，其中國際較為關注律政司司長鄭若驊在沒有外聘法律意見下，決定不就前特首梁振英UGL案提出檢控，質疑未有公正處理。



香港在180個國家及地區中蟬聯整體排名第一，得分與去年同為90.2分，其中在「貿易自由」、「金融自由」及「政府誠信」方面的得分都上升，但「司法效能」得分下跌。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強分析指，鄭若驊處理前特首梁振英UGL案的事件在國際間已鬧大，相信對香港司法效能觀感有影響；加上鄭本身亦捲入僭建醜聞，令人質疑其身不正，「如果畀着西方司法部部長有呢啲問題，一早已鞠躬下合」。他又指鄭對於壹傳媒黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者等案放軟手腳，遲遲未作出檢控決定，國際間亦會質疑香港司法制度未有秉公辦理。



基金會又指出，中美貿易摩擦可能會對香港經濟構成重大負面影響，但香港作為極具競爭力的金融和商業中心，將繼續成為全球最具彈性的經濟體之一。根據「2019經濟自由度指數」排名，第2位是新加坡，有89.4分，第3位是新西蘭，而瑞士及澳洲分別排第4及5。中國排第100位，得分為58.4。