流感風頭火勢聖保祿幼稚園照面試　兒科專家：死梗

流感肆虐，全港幼稚園及幼兒中心明天(26日)起全面停課提早放農曆年假，但有名校幼稚園卻如期在明天舉行面試，引起家長不滿。位於銅鑼灣的聖保祿幼稚園公布，2019年幼兒班(K1)新生面試如期舉行，預計有1000至2000人明天會參加面試。有家長指該校為傳統名校，擔心有家長即使子女患病仍「死頂」面試，增加流感傳播風險。校方稱會要求面試學童及家長戴上口罩，有兒科醫生指幼稚園在此風頭火勢仍進行面試是不明智，認為面試應改期。



有家長向東網表示，接獲幼稚園通知明天面試如期舉行，她指有1000至2000名、介乎2至3歲幼兒會參加面試，連同家長合共有數千人會在幼稚園聚集，而幼童面試時會共用教具，擔心增加流感感染風險。若有缺德家長不顧子女已出現流感徵狀，仍帶子女往面試，隨時令其他幼童受感染，後果不堪設想，但由於該校是名校，不少家長不欲放棄面試機會，認為幼稚園是逼家長在子女「前途」及健康中抉擇。



聖保祿幼稚園回覆查詢時表示，幼稚園為明天面試做足預防措施，除要求學童及家長戴上口罩，幼兒到校時須探熱，又指每次面試只有8名幼兒同時在課室內，數分鐘便完成面試，期間家長會分批在操場等候；若幼兒因患病等原因未能出席面試，可向校方要求改期，校方會安排在農曆新年假期後補考。



對於有幼稚園明天舉行面試，中文大學兒科學系教授韓錦倫直言「死梗」，他指幼稚園提早放農曆年假是希望打斷流感的感染鏈，但此幼稚園卻繼續進行面試，家長一定擔心，「唔少家長就算小朋友唔舒服都會繼續去，有一定傳染風險。」他提醒家長，即使幼童無發燒，但若有流鼻水、咳嗽，亦應留家休息。