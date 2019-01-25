懲教員否認要求赤身答問題　指黃之鋒着住衫講嘢

香港眾志秘書長黃之鋒因衝擊政府總部的案件，前年一度被判囚。他不滿當時「轉倉」往東頭懲教所時，需「剝光豬」蹲下接受查問，質疑懲教職員濫用職權、惡意針對他及刻意傷害尊嚴，遂入稟小額錢債審裁處向懲教署索償1.6萬港元，案件今天(25日)續審，被告一方傳召懲教員梁天行供稱，前年10月16日事發當天，他在涉事搜查房間負責監察搜查過程及記錄申索人黃之鋒的資料。



梁被問及為何特別在填寫表格中備注黃屬「香港眾志」，梁解釋當時是他第一次收這類「有組織性人士」，故記錄下來方便之後避免安排黃與政見不同的囚犯發生衝突。梁指以往他遇上「隸屬」黑社會、聖約翰救傷隊或聖公會的囚犯，他也會把其組織記錄下來，以方便工作。



梁作供時否認在黃蹲下時，向黃說過「睇吓你用踎廁有冇困難」，他和現場兩名下級懲教員也沒向黃說侮辱言論，強調當時只作一般正常搜查，沒要求黃赤身並抬頭回答問題，梁指黃回答問題時一直「着住衫講嘢」。



黃之鋒盤問梁時，指自己是「𩓥高頭45度角接受你嘅盤問」，梁否認其事。黃再質疑梁與兩名在場同僚事後曾討論事件然後才撰寫口供，梁不同意。梁指：「我自己就覺得已經做妥監察嘅職責。」他認為黃「憑空指控」，但不清楚黃此舉原因。