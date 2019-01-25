冬季流感疫苗有效率90%　研究指中招童大部分未接種

冬季流感肆虐，兒童成為感染嚴重的群組，香港大學李嘉誠醫學院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院合作研究，團隊估計，2018/19年冬季流感疫苗有效率為90%，表示已接種疫苗的兒童因流感住院的機會與未接種本季疫苗的兒童相比減少90%。



研究團隊招募因患有急性呼吸道疾病，包括發燒和其他呼吸道症狀，而入住該3間醫院的兒童，通過比較兒童感染流感及疫苗接種情況，從而估計流感疫苗對預防入院的有效性。團隊收集及分析了去年9月2日至今年1月11日期間，因發熱急性呼吸系統疾病入院而接受流感測試的2016名兒童數據，當中有344名兒童確診感染流感，其中85%感染甲型流感(H1N1)。



港大醫學學院公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任及世衞傳染病流行病學及控制合作中心高本恩教授指，這是香港首次對今年冬季流感疫苗效果的評估，並確認疫苗對抗本地正流行的毒株非常有效，配對良好。但港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授招瑞生醫生指，今季大多數患嚴重流感的兒童未有接種疫苗，家長應每年10月及11月即流感季節開始前為兒童接種。



瑪嘉烈醫院兒童及青少年科關日華顧問醫生指，學校外展疫苗接種是保護學童免受流感侵害的有效方法，希望能擴大計劃涵蓋所有香港兒童。