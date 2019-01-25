18歲女指控五度被63歲父強姦　女：小四聖誕開始被性侵

63歲父親遭現年18歲的女兒指控性侵，女兒報稱在讀小學時五度被父強姦，並最少兩次被迫為他手淫。涉案父親否認2項非禮、5項強姦及5項交替性的亂倫罪，案件今(25日)在高院原訟庭續審。女事主X續作供指，自2009年就讀小四時的聖誕假開始遭父親性侵。X指當晚凌晨她與胞弟睡於客廳的床褥上，父親則睡在她旁邊，期間她感到有人脫她內褲，其後見到父親跪着用手指捏她陰道，再用舌頭舔她陰道。X感到很痛並向上縮，父親更以陽具插入她陰道，她感痛楚再向上縮，父親則續插入並持續了7至8次。其後父親幫她穿回內褲並進廁所，她則很驚慌故一直扮睡覺。



X稱當時父親並無射精及使用安全套，她指雖然當時只有9歲，但父親曾在她面前看AV，父母亦曾在她姐弟面前性交，故她懂得甚麼是射精。X稱第一次事件後有想過告之母親但最終不敢說。她亦曾嘗試到母親房與她同睡，但母親指她「郁來郁去」要她回客廳睡。



X指翌年3月的連續兩天，均發生相同事件，父親兩度以相同手法性侵犯她，兩次均沒有射精。之後她為避開父親改為睡梳化，但於同年暑假父親仍性侵犯她。當日為晚上，她睡覺間感到「有嘢塞落我口」，她醒來發現父親正以陽具「不停頂入我口」，X緊閉雙唇，但父親以單手擘開她雙唇她遂緊合牙齒，父親最終改為脫她內褲，以手指插她陰道及舌頭舔陰道，再用陽具插她陰道，其後替她穿回內褲便去廁所。X指此後她改回睡床褥並睡床邊且攬着胞弟睡，因感覺安全些。