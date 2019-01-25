涉非禮強姦印傭　無業漢稱遭色誘被套弄陽具

無業漢前年聘請印尼女傭照顧其13歲智障女兒，惟在印傭上工首日即涉嫌撫摸她全身大肆非禮，數日後更變本加厲，涉嫌再非禮她之餘更兩度強姦她。案件今(25日)於高院續審，被告曾偉新作供自辯。對於最後一宗、在前年12月20日在廚房發生的強姦指控，他聲稱是被事主X色誘，但並無性交。



被告聲稱當時在廚房，是X伸手入他褲子套弄他的陽具，還主動褪下他的褲子。他稱他起初有掙扎和罵X，但後來X蹲下為他口交，把他弄得興奮，他便迎合對方動作，互相擁抱。其後X又捉住他的手，要他為她脫褲。不過因為他脫不到，所以最後是X自己把褲子脫掉。之後X自己趴在鋅盤，翹起臀部示意他從後進入她體內。不過被告指他因肚腩太大而不能成功進入，只能在X的肛門外摩擦。最後X再用手套弄他至射精。



被告表示他射精後，X挨住他並咬了他肩膊一下，他便「突然清醒番」，心想「點解我會同工人做啲咁嘢？」他解釋他婚後便沒碰過其他女人，那時X突然這樣做，令他一時「瘟瘟燉燉」。他隨後又想「死喇，今次大鑊喇！」果然翌日X大清早便離家，之後他聯絡到僱傭中介，對方告訴他說X已去了領事館投訴被他強姦。



對於這次之前的兩次非禮和一次強姦指控，被告都否認其事。他表示在12月18日(即控方指第二次非禮的案發日)，他因發現女兒手背有手指抓傷的痕迹，而入過X和女兒的房間質問X。X央求被告不要辭退她，被告答應後，X表示「先生你真好人」。至於12月19日，即X指稱首次被姦當日，被告就指X當日問她索取20港元買食物，他答應後X吻了他臉頰一下。