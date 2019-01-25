西區警察宿舍丟空13年　警務處申重建3幢大樓

房屋土地不足，位於中西區靚地、丟空13年的西區已婚警察宿舍終有望重建。警務處向城市規劃委員會呈交申請，擬議把申請地點重建作綜合發展，包括3座政府部門宿舍，提供540個宿位。有區議員指該宿舍浪費多年，鄰近港鐵西營盤站旁，地理位置優越，建議作一地多用綜合發展之用，包括興建安老院及公眾停車場。



擬議重建的西區已婚警察宿舍及西區員佐級已婚宿舍位於西區警署旁，地盤面積多達3672平方米，自2006年起「曬太陽」，多年未被善用。審計署2008年曾批評西區宿舍空置多時未拆卸發展。根據申請文件，西區已婚警察宿舍早於1955年落成，建築物高度限制爲主水平基準上80米，申請地點主要部分爲「政府，機構或社區」地帶，而建築物高度限制爲主水平基準上80米，受制於7層的建築物高度限制，發展潛力未得以充分利用，故向城規會申請略為放寬，包括4層平台及樓高28至29層高3幢大樓。



中西區區議員鄭麗琼指宿舍丟空足足13年，白白浪費市區靚地，「重建點都好過養老鼠或變危樓」，她建議重建後將平合用地撥予興建安老宿位，以配合社區需要，同時可考慮在地底興建公眾停車場。