主席胞弟收較高薪金　卓悅前執董指不挑戰主席判斷

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年間涉嫌夥同兒子及丈夫詐騙公司逾4000萬港元案，卓悅前執董陳志秋繼續今午(25日)繼續在高院作供，接受辯方盤問。代表首被告喬美齡的大律師指，卓悅偶爾發生向員工「出多糧」的情況，其中卓悅主席葉俊亨胞弟葉國明，曾獲葉俊亨引薦入公司工作，甚至獲發較合理水平為高的薪金。陳對此表示不驚訝，因他相信主席是根據胞弟的工作能力來決定薪金，他不會挑戰主席的判斷。



陳志秋在辯方盤問下承認，不排除公司曾向員工「出錯糧」，但此情況不常見，即使有發生過，也可能僅涉及出多數百港元的薪金；至於出多逾萬港元薪金的情況，他說「我印象中無呢個記憶」。



辯方指葉俊亨胞弟葉國明也曾加入卓悅工作，據公司文件記錄，葉國明於2003年9月加入公司，任職區域業務發展總監，於05年離職，但文件顯示他於06年仍收取公司月薪9.3萬港元。陳表示，他不記得葉國明的入職及離職時間，只記得葉國明屬於資訊科技部，他也不記得對方在資訊科技部的職位。



辯方續指，即使葉國明是資訊科技部主管，薪金也不應該高達9萬多港元。陳回應說：「因為呢個係葉生嘅兄弟，我唔知乜嘢為之應該唔應該，對我嚟講唔會surprise(驚訝)，因為葉生覺得佢有咁嘅工作能力，做到嗰個位」。



辯方追問，那麼葉俊亨的家人在卓悅工作，是否就可以獲發較高薪金？陳澄清這不是他的意思，重申他對葉國明的工作能力不知情，他說：「葉生熟悉佢介紹嘅人，我唔會因為咁去挑戰我上司嘅判斷能力」。陳又指，主席決定向胞弟發出某金額的薪金，他不會挑戰主席的決定，但假如主席要求將胞弟的薪金先存入喬家人的戶口，他便會向主席查問。