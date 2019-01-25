行大帽山猝死：行山客稱路段難度不高　手機網絡覆蓋應加強　

26歲行山客在大帽山行山期間猝死，據悉其友人擬報警時，卻發現手機沒有信號，需要跑落山致電求助。有30多年行山經驗的余先生指，事發後曾看見救護車駛落山，但未有見到事主或其友人。余稱，自己是第一次行大帽山，認為涉事路段難度不高，且所需時間不長，故若做足準備工夫，帶備足夠的水，以及出發前了解好自己身體狀況，理應問題不大，估計事主或因「唔夠瞓」，又或身體狀況不佳而出事。



余稱，本港不少行山路段的信號均相對較弱，例如西貢蚺蛇尖等，他會在出發前做好詳盡計劃，包括全程所需時間等，同時避免單獨行山，若需要緊急求助時，可以致電「112」，或跑落山求救。余續指，一般只會在歷時數天的旅程中，才攜帶對講機，「Day trip我哋都唔會帶。」



至於踩單車到大帽山的盧先生及許先生則稱，大帽山部分路段手機信號較弱，他認為當局或可以研究改善網絡接收系統，並加強覆蓋度。他們坦言過往未在行山或踩單車途中，遇上同類緊急事件，以後會加倍留意，在出發前會確保自己身體狀況合適。