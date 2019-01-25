房屋委員倡盡用屋邨潛力　增供單位追差額

房屋委員會今午(25日)開會，委員溫文儀關注公營房屋土地來源，認為不可以單靠發展局提供土地，而應考慮發展現有屋邨未用盡潛力，「若揀選十多個屋邨，每個提供二、三千個單位，便可以追回不足的差額！」另一名委員黃碧如也稱，房委會有些工廠工廈，在土地緊絀情況下，應考慮重建改劃為住宅用途。



房委會主席陳帆坦言，若要重建工廠大廈，便要安置商戶，這方面有困難。房屋署署長應耀康也稱，工廠大廈使用率其實好高，商戶也是房委會服務對象；如果有機會重建，當然會動腦筋。他又說會考慮發展未用盡潛力的屋邨。



身兼房委會委員的議員柯創盛擔心，長者綜援申請年齡由60歲延至65歲，該政策或會殺到房委會，現時長者申請公屋，仍是60歲；若改動要有足夠諮詢和辯論。不過，官員沒有回應。



同為房委會委員的議員尹兆堅認為，房委會有目標要讓公屋輪候戶在未來3年上樓，他認為是「空中樓閣」，批評政府至今仍沒有分配足夠土地作興建公屋之用，認為房委會應考慮重建30多條樓齡逾30年的舊屋邨，特別是樓層較矮的，例如葵盛西邨，以作中短期增加房屋供應措拖。



陳帆會後稱，房委會現階段無計劃改變長者定義，但會密切留意政府政策、社會人士意見、整體發展。至於在舊邨加建單位，陳帆表示會積極檢視是否有空間加建，但要考慮現有居民生活環境、交通配套及社區設施不受影響。