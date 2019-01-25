棄高薪厚職辦扶貧機構　男子獲評優秀社工

香港貧富懸殊嚴重，有出身於綜援家庭的熱心社工眼見基層人士生活於水深火熱，15年前毅然放棄原本高薪厚職的社工工作，選擇開設非牟利機構「生命工場」，為基層市民提供一系列扶貧服務，其表現今(25日)獲香港社會工作人員協會評為優秀社工。



現年44歲的鍾承志小時候因父親患病，家中失去經濟支柱而需領綜援，他憶述，生活捉襟見肘，試過晚飯只有白飯而沒餸菜。出身貧窮的經歷，加上有社工一直支援，啟發他成為社工並在2004年開設專門協助基層家庭的非牟利機構。他指當時的工作月薪近3萬港元，開辦機構後一度毫無收入，有4至5年更無法交家用，幸得家人支持，機構服務漸上軌道。



他指，生命工場會為不同年紀人士提供扶貧服務，如工作推薦、免費補習等，冀未來可提供一條龍服務，一直協助有需要人士直至對方真正脫貧。他提到，不少50多歲市民因工作而七勞八傷，但港府將領取長者綜援的資格上調到65歲，該批人士的福利保障明顯受損，認為政府有迫切性改善相關措施。



同被評為優秀社工、現年36歲的崔志文因其家人患有認知障礙的經歷，啟發他任職安老服務的社工，並持有3個相關學科的碩士學位。他認為，港府應增加照顧者津貼，加強支援被社會忽略的一群。