財會批10億資助善用空置地　議員倡建過渡屋

立法會財務委員會今日(25日)審議一筆涉款10億港元的申請，用以成立資助計劃支援非政府機構善用空置政府用地，有議員希望計劃能幫助建設過渡性房屋。議案最後以不記名表決下獲得通過。



議員范國威指出，現時的空置校舍散落在不同地點，多數位於偏遠鄉郊，估計難吸引到使用者前往，而且空置校舍設施相對殘舊，修葺時間長，成本亦較高。



議員郭家麒稱支持項目，而計劃能善用空置政府用地作推廣藝術文化、青年發展中心等，惟現時基層最關心的是過渡性房屋。然而，他認為空置用地相對偏遠，會降低用作過渡性房屋的吸引力，擔心公帑花費後卻未能解決最迫切問題。



另外，議員陳克勤則指出，不少空置用地年代久遠，需要進行修葺工作才能符合社會要求，成本會因而增加，令到中小型的非政府組織難負擔。他又擔心計劃只為短期租約，令到非政府組織投放金錢作改建後便要離場而浪費。



發展局常任秘書長甯漢豪表示，成立撥款是因為有不同非政府組織表達，希望善用空置政府土地作裨益社會的用途，而計劃籌備期間社會出現過渡性房屋的訴求。不過，她指出計劃實際上並非只為過渡性房屋而設，而是鼓勵民間智慧善用空置政府用地，而現時800多幅空置政府土地中，有60%為面積500平方呎或以下，故用作興建過渡性房屋有相當限制。



甯續指，計劃的固定租期為3至5年，最長不可多於7年，但之後可以按季或月續租，除非使用情不理想或政府需要該用地作更長遠發展，否則政府都希望非政府組織能按季續租。