60至64歲綜援人士不參加自力更生　每月扣200蚊

政府下月1日收緊申領長者綜援門檻，由60歲上調至65歲，特首林鄭月娥上周五(18日)宣布為60至64歲的健全申領綜援人士發放「就業支援補助金」1060港元，相等於單身健全長者與單身健全成人綜援標準金額的差額，令綜援金額維持3585港元。但事隔一周，社署宣布，60至64歲綜援申請者如不參與自力更生綜合就業援助計劃(IEAPS)，將會被扣減200港元；即使表示參加，但若連續不與社工會面3次，亦會被扣減200港元。



社署今日(25日)與26個營辦IEAPS的社福機構會面，討論下月實施收緊長者綜援的具體細節。社署代表在會上表示，以往健全成人申請綜援金，若不同意參與自力更生綜合就業援助計劃，不能申請綜援金，若他們同意參加，但到約見社工時缺席，達不到會面次數的要求，會被扣減2星期綜援金。



代表續指，下月1日起60至64歲綜援申請人，不論是否參與IEAPS，均可得到1060港元的「就業支援補助金」，由於政府鼓勵受助人嘗試尋找工作，因此如他們不參加就業援助計劃，社署會扣減200港元綜援金。



至於選擇參加就業援助計劃的受助人，需要每2個月與社工會面1次，如受助人連續3次不與社工會面，會被扣減200港元綜援金。現時曾經或正申請長者綜援的60至64歲綜援受助人不會受新措施影響。有機構認為，放寬措施帶有懲罰性，建議以獎勵性方法鼓勵就業。



立法會議員鄺俊宇批評，政府做法「小家到飛起」，令人認為政府是持續性虐老，強調200港元對受助人而言是重要金額，政府應當聆聽社會上要求擱置收緊計劃的聲音。