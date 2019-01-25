流感肆虐再多5人死亡　幼園5日錄151宗爆發

流感疫情持續，衞生防護中心今(25日)公布最新數據顯示，昨天(24日)單日增加9宗成人流感嚴重個案，5人死亡。現時累積成人嚴重個案共有194宗，當中86人死。院舍及學校爆發個案由本月20日至24日共5天內錄得151宗屬幼稚園及幼兒中心的爆發個案，佔同期整體爆發個案的77%。



兒童嚴重個案維持14宗，當中有11宗感染H1甲型流感病毒，暫時未有死亡個案。院舍爆發個案方面，5天內有181宗來自校園，當中包括151宗屬幼稚園及幼兒中心爆發個案，25宗是小學個案，5宗屬中學爆發個案。連同安老及殘疾院舍等，爆發個案達197宗，受影響人數達907人。



對於逾300間幼稚園及幼兒中心爆發疫情，醫學會副會長林哲玄指出，目前幼稚園雖然可參加「優化外展接種計劃」，但私家醫生要自行安排及運送疫苗、棄置針筒等服務，甚為不便，認為政府若加強配套支援，幫忙協調針筒棄置等服務，私家醫生願意配合。



林續指，政府正大力發展社區健康中心，期望當局考慮日後可在中心安排注射流感疫苗，或至少幫助家庭醫生統籌。他又提到市面上有不少機構聲稱可提供免費流感疫苗，提醒市民要留意疫苗是否由註冊醫護人員接種、疫苗來源，以及機構有否妥善安排運送疫苗的冷凍鏈等等。