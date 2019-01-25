黎智英刑恐記者案拖逾年半無下文　陸頌雄促鄭若驊交代

壹傳媒黎智英前年6月涉刑恐東方報業集團男記者案，事發至今逾一年半仍懸而未決，律政司仍未作出檢控決定，勞工界立法會議員陸頌雄本月初去信律政司司長鄭若驊，指事件涉及新聞從業人員工作的人身安全，以及有威脅新聞自由之嫌，促請律政司盡快作出跟進交代，以釋除公眾疑慮。



陸頌雄於本月7日去信律政司司長辦公室，指近日接獲市民反映東方記者在採訪期間被刑恐個案，他在信中指自己對事件相當關注，今次涉事嫌疑人為香港某傳媒機構主要股東，社會各界及不少新聞從業人員亦十分關注事件，據報警方已把案件交予律政司，惟事發至今一直未見跟進。



就此，陸提出兩大問題，第一，市民希望律政司盡快跟進個案，顯示當局捍衞新聞自由決心；第二，近期外界對律政司何時徵詢獨立法律意見有不少討論，他引述有市民關注，律政司於今次個案有否考慮尋求外間法律意見。



黎智英涉刑恐記者事件發生於前年6月4日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，事件有相有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信追問律政司的進度，惟只是得到有關方面虛應「Hea答」。直至去年8月中，黎終被警方重案組要求錄口供，惟案件拖延逾一年半，律政司仍未提出檢控。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

