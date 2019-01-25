內地女湧港搶針　HPV疫苗加價50%至$1800

香港醫學會去年7月至8月進行四年一度的醫生收費調查，向5226名私家醫生發放問卷，最後收回661份有效問卷，當中約65%為專科醫生，35%為普通科醫生。結果發現普通科醫生一般診症收費中位數為300港元，比2014年增加了50港元，增幅為兩成；專科醫生一般診症收費中位數則由2014年的700港元，增加至800港元。



該會前任會長蔡堅表示，私家醫生診所面對租金、職員薪金及藥物價格上升，診金必然需要調整，而兩成加幅與租金升幅亦脗合，故認為是合理。副會長林哲玄以其專科診所為例，指租金在3年間增加約兩成，診所每月總開支高達18萬港元，甚至出現入不敷支，要靠掛牌手術費拉上補下。



各類型手術的收費亦有上升趨勢，林解釋，因近年科技進步，私家醫生處理的複雜手術有所增加，導致收費上升。內窺鏡包含切除瘜肉的套餐費用中位數，加價28%至9000港元，林指部分較大的瘜肉需要另外做手術切除，而近年技術發展至可在照內窺鏡過程中同時切除，由於用多了儀器，故成本亦有上升。



疫苗注射方面，子宮頸癌(HPV)疫苗的收費中位數，在2010及2014年兩次調查均為1200港元，但至去年大幅加價50%至1800港元。蔡解釋，除因藥廠加價外，亦因近年大量國內女性湧至香港打HPV疫苗，導致整體疫苗價格被拉高。他指出，HPV疫苗有防癌作用，外國會為學童免費注射，建議港府效法。



另外，討論多年的自願醫保計劃將在今年出爐，林認為，保險公司應因應近年的手術收費增加，適當上調保額。