工廈火警：鋅鐵僭建物2年前已有　貨物塞走廊

觀塘開聯工業中心5樓中庭天井，一個用鋅鐵搭建的懷疑僭建物，今日（25日）凌晨發生火警，事件引起商戶及租客的關注。同層一寫字樓職員焦小姐稱，10年前天井沒有任何僭建物，至數個月前，寫字樓對開走廊加設鐵閘，玻璃窗被顏色紙覆蓋，約3個月開始見到一對中年男女出入，不停有人進出搬運物品，貨品阻塞走廊，大廈管理員雖每日巡邏，但對相關問題視若無睹。意外後，寫字樓及貨倉均水浸，大量貨物要報銷，電腦及拖把等浸壞，要待老闆點算後才知損失多少。



而6樓的商戶胡小姐稱，2年前租用上址，已見到天井有疑僭建物，直指「唔係今時今日，一直都有」，今次意外後，她擔心有消防隱患，將會向業主立案法團及管理處反映，冀相關情況得到改善，又稱：「依家成個地方都浸晒，未知損失幾多呀。」



另在6樓印刷廠房工作的嚴生及邢生指，數年前搬入時已見天井有僭建物，最初約佔天井的3分2面積，及後逐漸擴建，謂：「望住佢一路大一路大，聞說入面有人住。」又指約2年前，有電視台曾報道上址的僭建問題。今次意外損失慘重，他們稱：「啲機器同紙浸咗，依家唔敢開機呀，要叫師傅嚟睇吓。」

