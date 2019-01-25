卓悅騙薪案　前執董否認要求被告向妻存款

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年間涉嫌夥同兒子及丈夫詐騙公司逾4000萬港元，案件今午(25日)續審。



代表首被告喬美齡的大律師指出，卓悅前執董陳志秋其實早於2005年初已發現喬將公司款項轉到她家人的戶口，向喬查問後，喬承認是按照主席葉俊亨的指示這樣做，此後陳便不欲牽涉在公司出糧的事上，將出糧手續全交給喬處理。陳更要求喬用同樣方式，先將錢存入喬的家人，從戶口提款後再將錢交回他的手上。因此喬於2005年3月先後將4.8萬港元存入她的丈夫、即第三被告夏偉成的戶口，及將2萬港元存入陳妻方婉嫺的戶口。陳對辯方說法全盤否認，直指辯方說法是杜撰出來，更指有人可能假借其妻的名義「做啲唔好嘅嘢」。



辯方又指，陳不滿喬經常僭越他，自行找主席問取主席口頭批准，陳不同意，但承認他對於喬聘請其兒子夏定邦入卓悅一事，的確感到不滿，因為他覺得喬與兒子在同一部門工作，又是上司跟下屬關係，難免有利益衝突，二人更可能「有啲嘢合謀」。陳稱他曾要求夏定邦自行辭職，但後來發現葉俊亨夫婦其實也接受夏，最終他沒有運用職權將夏辭退。



辯方問陳知否夏只有中五學歷，並透過公開招聘入職，陳答不知道。辯方又問陳會否覺得夏定邦入職不足5年，便由文員擢升為助理經理是不正常？陳說他不覺得助理經理是高級職位，5年時間也不短，但他認同夏的工作表現，又指夏獲升職的決定其實得到的首肯。