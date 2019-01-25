醫生申訴集會前夕　醫局高層發慰問電郵撲火

流感高峰期令公立醫院前線醫護做到無停手，醫生組織明日(26日)在伊利沙伯醫院舉行醫生申訴大會，邀請食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁梁栢賢出席。集會舉行前一日(25日)，醫管局高層疑為「撲火」，主動向所有醫生發出電郵慰問，指醫管局願意聆聽前線聲音，明日亦會藉集會切實聆聽訴求。



有關電郵由新上任的醫院管理局人力資源主管彭飛舟發出，指他得知流感高峰期令前線工作量大增，自己曾在前線工作，深深明白這種難以承受的壓力，故代表醫管局「衷心感謝你們的專業精神，在非常時期繼續守護着香港市民的健康。」他又指最近收到很多同事的意見，局方會積極提高特別酬金計劃彈性，拆牆鬆綁，也會透過新設立的自選兼職計劃，吸引多些外援和短期人手，減輕大家工作量。



對於醫生申訴大會，彭指自己會陪同梁栢賢醫生及聯網服務總監高拔陞出席，藉機會切切實實親身聆聽醫生意見，無論是短期還是長期，只要可行都會務實考慮，並指醫管局會「站到大家中間肩並肩一起克服困難，為市民健康打拚。」



醫生申訴大會由立法會議員陳沛然、前線醫生聯盟及公共醫生醫療協會舉辦。陳沛然表示，陳肇始及梁栢賢已答應出席，目前計劃會面將會閉門進行，暫時未能預計出席人數。

