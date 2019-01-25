豐田新混能的士安置輪椅客需時　司機憂致拒載

豐田汽車旗下金豐4座位石油氣的士於去年停產，香港代理商皇冠汽車有限公司宣布引入車價約32萬港元、以石油氣及電力混能的新款的士(Comfort Hybrid)，至今已有4輛新車於路面試行，代理商預料今年內將有過千輛新款的士於路面行駛。有的士司機反映新車安置輪椅乘客需時長，認為或會導致拒載。



皇冠汽車母公司、英之傑集團大中華地區行政總裁黃文麗表示，上月起已接受新款的士預售，反應熱烈，預料今年內會有過千輛新車於路面行駛，現已積極與政府溝通，鼓勵業界採用新款的士。新車車價為31.9萬港元，較舊車車價26.5萬港元貴約23%，不過黃認為新車較舊車慳油，傳統的士氣費需約6毫，新車只需3毫，預料車主可於一年至年半後回本。



新車以「共融設計、環保出行」為主要理念，希望照顧不同乘客需要。新車採用高車身設計，取代傳統房車三箱式設計，內籠高達1370毫米，比舊款高145毫米，另新增電動側趟門，並採用離地距335毫米的極低門檻，比舊款低37毫米，亦增設多個特大扶手及USB充電插口等。



香港的士業議會主席熊永達指出，有駕駛新車的司機於接載輪椅使用者時，需花上15分鐘才成功將其安置好，即來回程需動輒花上30分鐘，憂慮司機或會因「浪費搵錢時間」而拒載輪椅乘客。



香港傷殘青年協會駕駛會副主席許志強認同熊的說法，更指出輪椅使用者使用新車的輪椅上落斜台會較吃力，而且車廂內籠對身高5呎6吋的他而言亦略嫌狹窄，「架車戥一戥，我就會撞頭」，認為現有無障礙的士設計較好。不過他指整體來說，新車設計理念尚算不俗，可以讓輪椅使用者有選搭其他交通工具的機會。