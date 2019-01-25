長者綜援收緊至65歲　議員憂蔓延至公屋申請

長者綜援申請年齡由60歲收緊至65歲，鬧得滿城風雨，有房屋委員會委員擔心，長者申請公屋的年齡也會受政府政策影響，一併收緊。運輸及房屋局局長陳帆今(25日)表明，現階段無計劃改變房委會對長者的定義，但會密切留意政府政策。



身兼立法會房屋事務委員會主席的房委會委員柯創盛擔心，長者綜援申請年齡由60歲收緊至65歲，類似政府政策會否「殺到」房委會。現時長者申請公屋，仍是以60歲計算，他認為房委會毋須緊跟政府的政策，否則牽一髮動全身，又指房委會一旦收緊有關的年齡限制，事前必須有足夠諮詢和辯論。



不過，政府官員在房委會會議上沒有回應事件。陳帆於會後被記者追問時稱，房委會現階段無計劃改變長者定義，但會密切留意政府政策、社會人士意見和整體發展。



長者申請公屋及居屋有優惠安排。目前申請公屋分一般家庭、長者、非長者一人申請，其中長者申請人可用單身人士身份申請高齡單身人士優先配屋計劃，兩名或以上長者則可聯名申請共享頤年優先配屋計劃；而與家人同住的長者也可選擇以一般家庭身份，申請天倫樂優先配屋計劃。至於居屋方面，房委會更有家有長者優先選樓計劃，可獲提升選樓次序。