政Whats噏：林大輝鬧爆陳茂波　派錢派到天怒人怨

自從卸任立法會議員後，體育學院主席林大輝近年已好少涉足政圈，不過提起議事堂昔日戰友、財政司司長陳茂波(波叔)，大輝一如既往，落足火力發炮，鬧爆對方「派錢派到天怒人怨」，並嘲笑「咁高難度都做得到」，實行繼續狙擊波叔。



早年出任功能界別工業界(第二)議員嘅林大輝，同當時係會計界議員嘅波叔，曾經都係建制組合「五散人」成員。波叔喺2012年出任發展局局長之後，醜聞、甩轆不斷，大輝曾多次向對方開火炮轟，毫不留情。例如波叔上任局長冇耐，就爆出涉嫌經營劏房同醉酒駕駛等醜聞，當時大輝叫波叔要放無薪假處理；之後波叔又計劃將啟德體育城計劃推倒，改為興建房屋，結果被同體育界熟稔嘅大輝狂鬧係「狗急跳牆」，相當唔客氣。



後來波叔力推發展郊野公園，被全城狂插，之後改口話呢啲言論唔代表政府立場，結果大輝再度發功，直指波叔係用局長網誌發表意見，辯稱唔代表政府立場係「唔經大腦」。要數最狠嘅一次，莫過於波叔喺推動新界東北發展計劃時，被踢爆家人喺當地囤地，當時大輝就講佛偈，以一句「退一步，海闊天空，都唔係壞嘅」，暗示波叔應該要落台。



大輝喺2016年卸任議員，翌年出任體院主席至今，波叔亦升官至財政司司長，兩人角色不再重疊，自然少咗摩擦。不過，大輝今日講起政府派4000港元搞到全民怨聲載道，佢就笑指「派錢有乜可能會唔開心」，又話回歸後，政府兩次派錢都相安無事，之後就點名鬧爆波叔派錢都搞到天怒人怨，兼諷刺對方「派錢派到被人鬧」係高難度動作喎，總之句句么心么肺。



有錯先有得鬧，大輝能夠不斷向波叔開火，證明波叔咁多年嚟實在太多甩轆。如果唔想再食波餅，惟有醒醒定定，做好自己本分喇。