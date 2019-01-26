發射台：內地懶監管　保健品害命

內地保健食品違規傳銷廣告氾濫，相關部門卻縱容不理，導致多名市民誤信虛假廣告後拒絕治療，最終失去性命。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，炮轟內地保健食品為求售出，吹噓產品能醫百病，結果搞出人命。而內地對保健食品及其廣告空有法規，卻無人執法，即使發生致命事故，部門只打一、兩隻「大老虎」了事，缺乏恒常監管，迷信保健食品功效而延誤治療的慘劇恐怕無日無之。



不少內地保健食品大肆吹噓產品功效，部分更以「能醫百病、長生不老」作招徠，吸引不少教育程度較低的老百姓購買。然而有關產品不但未能做到廣告吹噓的功效，反而對健康構成不良影響，有內蒙女童早前就因誤信直銷公司的失實廣告，寧願服用保健食品卻拒絕化療，最終不治離世。河南亦有女子錯信內地最大直銷公司的廣告，以為該公司的保健食品能夠治療癌症，結果服用產品不足一個月，就出現頭暈、嘔吐和流鼻血，最終腦出血死亡，事後該公司承認在介紹產品功能上有誇大成分。



內地針對保健食品設有多條法例，例如《保健食品管理辦法》要求保健食品必須經衞生部門審查，而《廣告法》則指明保健食品廣告不能表示功效，或涉及治療功能等。雖然法例齊全，但保健食品的傳銷手法及失實廣告依然氾濫，並出現服用後致命的個案，反映當局根本沒有有效執法。



最近國家市場監管總局終於展開行動，整治保健市場的傳銷亂象，規模和決心之大，如同當日稱聲要向問題疫苗宣戰一樣。不過，內地部門往往就某問題雷厲風行執法一輪，打低一、兩隻「大老虎」，其他問題公司或集團就放生不理。這類只注重面子、排場的形式主義，執法未能持之以恒，不論是傳銷問題保健食品，抑或是假疫苗，相關醜聞均隨時死灰復燃，無法徹底根治問題。



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