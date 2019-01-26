探射燈：搵快錢當衝關豬　被捕青少激增4成

接連聖誕及新年長假期，不少年輕人希望「搵快錢」消費狂歡，有不法分子窺準機會，以金錢或免費旅遊作誘餌，招攬年輕人成為「衝關豬」，協助跨境販毒等嚴重罪行。據了解，報酬介乎港幣數千至數萬元不等，視乎地區及毒品數量而定，旅程中的玩樂消費及酒店費用亦由販毒集團支付。



其中，警方毒品調查科聯同海關人員，於2018年12月17日進行代號「絡靖」的打擊毒品行動，在香港國際機場入境大堂截查2男1女，在他們兩個寄艙行李篋內，發現約8公斤懷疑可卡因，市值約800萬港元，3名年齡介乎21至23歲的本地男女，分別因涉嫌販毒及涉嫌串謀販毒被捕。案件早前已於西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯，3人還押至2019年2月12日再訊。



海關發言人回覆指，2018年截至11月，海關共破獲820宗毒品案件，拘捕331人，其中36人為21歲或以下人士，被捕青少年人數超越2017年同期逾40%。海關提醒市民，尤其青少年，對於不明網站及社交平台上的可疑招聘廣告須提高警覺，切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送物件。