探射燈：藥駕如道路炸彈　曾釀奪命車禍

吸毒損害健康，藥後駕駛更可能危害其他道路使用者。本港過往不時發生藥後駕駛引致意外的個案，一六年更曾引發三人死亡的嚴重意外。有立法會議員促請當局加強恒常巡查及檢控藥駕，減低市民以身試法的風險。



2018年12月14日，一輛七人車於尖沙咀失控撞向一路牌，七人車車頭損毀，39歲司機受傷。警員到場調查，在車廂搜出利刀及小量懷疑俗稱「K仔」毒品，司機涉嫌藥後駕駛、藏毒及藏有攻擊性武器被捕。2016年6月28日凌晨，一名的士司機涉服感冒藥後駕駛，駛至青葵公路時撞斃3名修路工人，該名的士司機最終被判危險駕駛導致他人死亡罪成，判囚28個月及停牌5年。



立法會議員柯創盛指出，警方過往於大節日，如聖誕、除夕等，都會加強巡查會否有藥駕的情況，惟他建議當局亦應加強平常巡查及宣傳工作，以增加阻嚇力，「既然個罰則加強咗，當局亦都應該加強檢控，始終市民安全先係最重要。」



警方發言人回覆指，去年截至10月，共拘捕5名因涉及藥物影響下駕駛的人士。警方提醒，藥後駕駛一經定罪最高刑罰可判監禁3年及罰款2.5萬港元。首次定罪最短停牌期可至5年，再次定罪，可能被判終身停牌。