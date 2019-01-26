探射燈：青年上癮淪毒販爛頭蟀　學者質疑警充黑幫保護傘

香港變毒港，新興毒品百花齊放！本港毒品市場近年愈見活躍，多種新興毒品流入，由於包裝與傳統毒品不同，吸引不少無知青年放下戒心，部分沉淪毒海後慘成毒販「爛頭蟀」，甚至被「養雀仔」，成為「衝關豬」協助跨境販毒；亦有青年淪為毒品拆家和製毒師。近年海關多次破獲郵寄毒品案件，反映香港進一步成為新興毒品的中樞港。數字顯示警方近年檢獲毒品數量有上升趨勢，惟吸毒人數無大波動，有學者質疑警方過去疑有高層充當保護傘，包庇黑幫毒品生意，意圖齊齊搵食，以致緝毒不力。



青少年濫藥成風，2016年含有迷姦水成分的「斷片酒」和內地夜場飲品「咔哇潮飲」在本港盛行；2017年西九電音節又淪為「毒品派對」，四男女濫藥後中暑昏迷，造成1死3危殆。青少年明目張膽吸食毒品，或與近年毒品款式推陳出新有關，部分新興毒品更以食品或飲品包裝作招徠，異於傳統毒品，令吸食者放下戒心。



俗稱「阿拉伯茶」的恰特草外形與茶葉相似，近年大量流入本港。由於可以直接嚼食或沖泡飲用，且價錢低廉，警方2017年檢獲6000多公斤恰特草，比2016年急增近5倍。另一款印有精美圖案的「毒郵票」，一張已滲有可卡因、興奮劑等，由於易於收藏，含服時低調，受年輕人歡迎。傳統毒品大麻近年亦出現新食法，吸食者以電子儀器霧化支裝大麻精油便可吸食，濃度更高。警方2017年9月於屯門檢獲100多支大麻精油，總值約220萬港元。



青少年除了是毒販散貨的對象，部分亦被不法分子利用成為製毒師和拆家。2018年12月中，年僅21歲的「女製毒師」製毒後散貨被捕。她疑於旺角一間酒店製毒，準備將毒品分銷至西九龍一帶娛樂場所時「斷正」被捕，其行李篋和酒店房間內被檢獲逾1公斤懷疑可卡因，市值約120萬港元。



香港戒毒會凹頭青少年中心署理院長鄭俊仁指，近年本港吸毒人數沒有大升幅，但吸食可卡因和大麻的人數有所上升，隱蔽吸毒問題仍然嚴重。有毒販為利誘青少年帶貨，會先提供免費毒品，待對方成癮後威逼當「爛頭蟀」。他指雖然網上資訊愈來愈發達，但反而令青少年放下對毒品的戒心。「有啲網頁會分析大麻嘅藥用價值，誘導青少年諗大麻係咪咁有害呢？會唔會係香港太落後呢？」



此外，本港近年更成新興毒品分銷及轉運中心，由於各地對新興毒品需求甚殷，有不法分子將原料和毒品從其他國家偷運來港，再以郵寄方式轉運往其他國家，部分亦會交予本地拆家或流入性商品店銷售。有物流公司職員2017年被揭多次於香港代收台灣寄出的非洲毒郵包，再以茶葉罐重新包裝寄往美國，每罐收取100港元酬勞，於台灣被當地法務部調查局拘捕。



2018年10月，本港執法部門與澳洲邊防局展開聯合行動，2星期內已偵破18宗郵寄迷姦水案，全部由香港寄往澳洲，檢獲26公斤原料及四公斤迷姦水，估計市值50萬港元。同年12月初香港國際機場檢獲兩箱由美國抵港，報稱為衣物的速遞郵包，內藏3包以黑色膠紙包裝的懷疑冰毒，掩至收件人地址，再檢獲12公斤市值約570萬港元的懷疑冰毒。可見香港已成為毒品中心樞紐。



時事評論員陳雲生指，雖然近年警方檢獲毒品數字有上升趨勢，但自從粵港澳「雷霆18」行動去年8月完結後，香港警方的掃毒工作似乎有倦怠迹象，一味拉到「魚毛蝦仔」，這種執法力度不難令人產生「政黑勾結」的合理懷疑。加上警隊「少做少錯」的官僚風氣，一旦出事上司只顧明哲保身，前線警員難免士氣低落，令掃毒工作裹足不前。至於近期多宗郵包運毒案，他認為郵政局做事粗疏，讓不法分子有機可乘，該局責無旁貸，建議加強與情報部門的溝通。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認同香港毒品問題嚴重。他指，香港是亞洲貿易樞紐，不論內地入口抑或出口外地都擁有地理優勢，難免成為毒品貿易的中轉站，擔心長久下去香港會變成毒港。他質疑過去幾年吸毒人數和警方投放掃毒的資源相若，為何近年警方檢獲毒品的數量不斷提升，「唔排除警隊過去有高層人員與黑幫關係密切，成為打擊毒品罪行的保護傘。」他認為警方首要任務為揪出「內鬼」，不論對方退休與否，才能改善警隊內的不良風氣。