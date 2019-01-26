漂白水投配不穩　危害蠶豆症病人

次氯酸鈉即俗稱的「漂白水」，雖然與氯氣同為食水消毒劑，但因其副產品或會影響蠶豆症病人而受到爭議，故濃度須有嚴謹標準控制。然而，水務署去年一次會議中提及，濾水廠的次氯酸鈉投配系統不穩定，與會人士直言對情況感到擔憂，認為只有確保投配系統在安裝後能維持三個月正常，才可拆卸濾水廠原有的氯氣設備。



氯氣及次氯酸鈉在食水中的消毒效能相若，但因次氯酸鈉在食水處理過程中會產生微量消毒副產物，例如亞氯酸鹽、氯酸鹽、溴酸鹽和高氯酸鹽，有機會對蠶豆症患者帶來影響，故世衞組織對次氯酸鈉用作食水消毒劑的含量有嚴謹控制，濃度限制在700ppm，水務署的標準更嚴格，限制在300ppm。



根據水務署一六至一七年的年度報告提及，為提高所有濾水廠食水消毒設施的可靠性，水務署當年已開始在每所濾水廠安裝次氯酸鈉投配系統以支援現有系統，投配系統的工程於去年第一季完成。



去年七月廿四日召開的水務署內部會議提及，相關的次氯酸鈉投配系統在測試階段呈現不穩定狀態，會議紀錄未有詳列系統不穩定的細節，但與會者均同意，只有確保次氯酸鈉投配系統在安裝後能維持三個月正常及運行良好，才可拆卸濾水廠原有的氯氣設備。



不過，該會議的補救建議似乎來得太遲。早在一七年起，大埔濾水廠就因安裝新製氯機組問題，要先拆走原有液態氯氣設施，以致出現製氯「真空期」，需由牛潭尾濾水廠製造次氯酸鈉協助補給。換言之，該濾水廠所供應食水的次氯酸鈉濃度分分鐘有影響。



