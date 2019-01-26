疑利益輸送　審計署考慮查水務署

水務署三度未經公開招標，批出逾億元合約予潘樂陶出任執行董事的安樂工程及其聯營公司，被各界質疑有私相授受和利益輸送之嫌。審計署回覆本報查詢時表示，對本報提供的資料，該署會在制訂工作計劃表時，加以審慎考慮是否加入審計調查中。



審計署表示，由於政府部門及公營機構數目眾多，一向須以選擇方式進行審計，該署會視乎事宜的重要性、涉及的風險、可能帶來的裨益，以及事情是否屬於系統性問題等因素，決定是否有需要將其納入工作計劃表。



本報早前報道，水務署涉嫌未經公開招標，批出合共一點三億元的氯氣生產機組工程予安樂工程及其聯營公司，分別涉及牛潭尾濾水廠和大埔濾水廠的三項工程合約。水務署辯稱，牛潭尾的氯氣生產機組工程，是按一份於一五年批出的三年期機電工程定期合約，由承辦商安樂工程負責；大埔濾水廠安裝四台氯氣生產機組則透過「工程變更定單」方式處理，均符合採購程序。



不過，根據政府的《物料供應及採購規例》，逾七百萬元的建造工程服務一般需公開招標。有知情人士向本報透露，水務署過去批出的機電工程定期合約，也不過是十多廿萬元的「小規模工程」，從未超過一百萬元，惟今次批出的牛潭尾濾水廠氯氣生產機組工程卻是二千萬元合約；此外，水務署過去所有逾百萬元的新安裝機電合約均經公開招標，只有今次例外。



消息人士更指，安樂工程的合約，添置首台氯氣生產機的資金原先並不是用作氯氣生產用途，而第二台氯氣生產機的資金申請時是批給大埔濾水廠，亦不是給牛潭尾濾水廠。消息人士更質疑，有管理層明知要安裝兩台氯氣生產機，故意分兩次進行以減低總金額。多個不同渠道的消息人士均認為水務署的各項解釋是「擘大眼講大話」，促審計署調查。

