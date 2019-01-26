東方日報A1：議員批水務署涉有心隱瞞促徹查

水務署未經公開招標，將涉款逾億元的牛潭尾濾水廠及大埔濾水廠現場氯氣生產設施工程，分別批予律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任執行董事的安樂工程及其聯營公司，事件內幕愈揭愈多。本報取得水務署會議紀錄，顯示早在一七年水務署的內部會議中，與會者已提及牛潭尾廠的氯氣生產設施運作不穩定及有設計缺陷，直指這情況會左右自製氯氣計劃在香港全面開展，應將事實全面反映給最高層。惟不知是否有人知情不報，抑或部門一意孤行，涉款近九億元的現場氯氣生產計劃仍被推上立法會並於同年底通過撥款。有立法會議員批評水務署涉嫌有心隱瞞，要求徹查事件。



為實現自製氯氣消毒食水，水務署於一七年十月獲立法會批出八億七千五百萬元，為十一所大型濾水廠和大欖涌二號加氯站安裝現場氯氣生產設施。當中牛潭尾濾水廠及大埔濾水廠率先於一六及一七年，合共引入六部現場氯氣生產設施。不過，本報早前揭發兩廠的三項加裝氯氣機工程未有公開招標，水務署分別直接批予潘樂陶的安樂工程及其聯營公司，涉款一億三千萬元。



然而，根據本報取得的水務署內部會議文件顯示，一七至一八年間至少三次會議中，均有意見對現場氯氣生產設施表示擔憂。最早一次會議是在一七年七月七日召開，即牛潭尾濾水廠第一部先導氯氣生產機發生首次氯氣洩漏事故後的半個月，會議由一名現任水務署助理署長主持。



會上曾討論該次洩氯事故，與會一名高級工程師已指出牛潭尾廠先導計劃的氯氣生產設施難以維護，認為當前員工面對的所有維修困難應充分及真實地反映給最高管理層，因會影響計劃是否能全面實施。他亦指，由於製氯技術在港前所未有，甚至全球少有，擔心若維修困難持續，會釀成日後天價維修費，他又不滿承建商在傳統技術上已無法提供滿意服務，遑論製氯新技術，故建議應將製氯設施的保修期（DLP）延長至三年，以確保供應商頭三年的保修能提供合理價格。



該高級工程師直言，礙於不獲當時部門高層支持，明白延長DLP的建議應難實行，但強調此舉是確保維修保養的最直接方法。會議主席回應指，員工的擔憂已透過早前會議向各部門及供應商反映，至於設施未來的運行及維護問題，會一併於洩氯事故調查報告中反映。不過，立法會財委會同年底通過撥款，惟水務署呈交立法會的文件中，由始至終無提及洩氯事故及先導計劃機組的不穩定性。



第二次會議及第三次會議分別於一七年十一月及去年七月召開，會上同樣提及員工對牛潭尾氯氣生產設施不穩定性的憂慮。根據最後一次會議紀錄顯示，先導計劃的氯氣生產設施至一八年仍未能穩定運作，但水務署卻未待機組運作穩定，就於一七年起已不斷批出相關安裝工程合約。水務署昨晚回應稱，參考了員工對現場氯氣生產計劃的意見後，已採取措施確保員工對氯氣生產設施的操作安排有信心。



曾到牛潭尾濾水廠視察的工聯會立法會議員何啟明批評，水務署於去年中最後一次向工聯會匯報氯氣生產設施的進度，卻未有提及設施存在不穩定性，質疑水務署有意隱瞞及黑箱作業，要求徹查事件。民主黨立法會議員黃碧雲認為，水務署將未肯定百分百安全的設施，拿上立法會申請撥款的做法過分，或涉欺騙，若掌握更全面的資料，不排除會要求申訴署跟進。



資深工程師黎廣德認為，若明知機器有問題，但水務署仍強推計劃至全港，確有「放水」之嫌：「你冇理由明知部機有問題，仲繼續買入仲推廣至全港，認真要徹查啦！」



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