東廊中環灣仔繞道前現「公路陷阱」　金屬物翹起2車遭刺破胎

中環灣仔繞道本月20日通車後被轟指示混亂，其連接的東區走廊昨出現「公路陷阱」，在路面的接駁位金屬物疑鬆脫翹起，令兩車輾過時「中招」，同被刺破車胎，雖無人受傷，惟令司機及乘客嚇餐飽。



無辜遭殃的一名姓蘇的士司機稱，昨晚10時許，在東區醫院接載一名男乘客，沿東區走廊向西行，打算試用新繞道，途至城市花園對開，突然車身彈起跳動，急忙將車駛至路肩停下查看，赫見左前車胎爆破，胎軨亦扭曲損毀，相信輾過路中異物造成，期間發覺右前方亦有一輛Tesla電動車停下，估計有相同遭遇，於是報警求助。



警員到場查看附近路面，在100米外發現有接駁位的金屬翹起，相信是事件元兇，即時將路中第二線封閉，通知路政署派員到場搶修，至今晨零時修妥。至於的士及電動車需更換車胎，才可駛離現場。



蘇表示，事件中，車胎連胎軨損失逾千元，更無法做生意，損失慘重，打算向路政署追討賠償。他又指當時因的士車速頗高，故幾乎失控，乘客一度驚叫，非常驚險，及後他將車駛至左邊路旁，電動車則駛至右邊，因而令其他車輛受阻慢駛，故無再引致更多車輛遭殃。



他怒斥路政署於繞道通車前，無詳情檢查連接道路的情況，路面損毀亦不知道，令他們招致損失。